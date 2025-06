Calciomercato Atalanta trattativa col Genoa in dirittura d’arrivo per Honest Ahanor

L’estate del calciomercato svela nuove emozioni in casa Atalanta: si avvicina l’accordo con il Genoa per il trasferimento di Honest Ahanor e si concretizzano le visite mediche di Kamaldeen Sulemana, pronto a indossare la maglia nerazzurra. Bergamo si prepara a vivere una stagione ricca di novità mentre il club lavora senza sosta per rafforzare la rosa. L’orizzonte è sempre più promettente, e l’attesa cresce di giorno in giorno.

Bergamo, 30 giugno 2025 – Visite mediche in corso per Kamaldeen Sulemana. Il 23enne a ttaccante ghanese dal primo pomeriggio + a Bergamo, dove si sta sottoponendo alla prima parte delle visite mediche presso la struttura Habilita, official partner dell’Atalanta, presso il Gewiss Stadium. Visite prodromiche alla firma del contratto quadriennale (ingaggio da 1,6 milioni annuali) con la Dea. Sta dunque iniziando l’avventura in nerazzurro per l’esterno offensivo c lasse 2002, prelevato dal Southampton per 17 milioni più bonus, fortemente voluto dal neo tecnico Ivan Juric che lo ha allenato la scorsa stagione per quattro mesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato Atalanta, trattativa col Genoa in dirittura d’arrivo per Honest Ahanor

