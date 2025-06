Calcio serie D Il Cannara festeggia in piazza Gianpiero Ortolani ai saluti

Per celebrare un’impresa che resterà impressa nella memoria di Cannara, la piazza si è riempita di orgoglio e gioia, testimoniando il valore di una squadra che ha saputo riscrivere le proprie sorti con determinazione e passione. La festa di oggi è un meritato tributo a quei protagonisti che, con coraggio e tenacia, hanno trasformato sogni in realtà e scritto una pagina di storia sportiva unica nel suo genere.

Gli eroi di Pinerolo. Quelli che tutta la comunità di Cannara ha voluto celebrare a distanza di due settimane dal trionfo in Piemonte che ha riportato i rossoblù in serie D. Due pagine di storia scritte in due anni, come ricordato da Gianpiero Ortolani, uno dei pochi profeti in patria, anzi in panchina, capace di prendere una squadra penultima in Promozione con 4 punti dopo 6 giornate e portarla a centrare due promozioni una dietro l’altra. Per questo il sindaco di Cannara Fabrizio Gareggia schierato con tutti i suoi collaboratori, a partire dall’assessore allo sport Diego Tardioli, il primo a credere nell’impresa, ha voluto omaggiare società, staff e giocatori, consegnando un riconoscimento speciale nell’auditorium di San Sebastiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio serie D. Il Cannara festeggia in piazza. Gianpiero Ortolani ai saluti

