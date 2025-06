Calcio oltre 5200 tifosi bianconeri hanno confermato l' abbonamento Da mercoledì al via la vendita libera

Oltre 5.200 tifosi bianconeri hanno già confermato il loro impegno, rendendo la campagna “Una Storia di Famiglia” un grande successo. Con la chiusura della prima fase e l’avvio della vendita libera, l’entusiasmo cresce tra i supporter, pronti a vivere un'altra stagione indimenticabile. Questo risultato testimonia la passione e la fedeltà della nostra tifoseria, che si prepara a riempire gli stadi e sostenere la squadra con il cuore.

Si è chiusa con 5.268 tessere sottoscritte la prima fase della campagna abbonamenti bianconera "Una Storia di Famiglia", riservata alla sola conferma del posto da parte degli abbonati della scorsa stagione. Un dato importante quello raggiunto nelle prime due settimane di vendita, come sottolinea.

