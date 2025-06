Calcio Mondiale per club Bayern ai quarti ora il Psg

Il calcio mondiale per club entra nel vivo della sua fase più emozionante, con sfide mozzafiato e protagonisti da urlo. Il Bayern Monaco ha dato spettacolo superando il Flamengo 4-2, grazie anche a Harry Kane, che si è reso protagonista di una prestazione stellare. Ora, occhi puntati sul quarto di finale tra il Bayern e il PSG, un duello che promette emozioni e sorprese. La corsa al titolo globale continua...

Roma, 30 giu. (askanews) – Gol e spettacolo nel quarto ottavo di finale del Mondiale per Club, dove il Bayern Monaco supera il Flamengo con un combattuto 4-2 e stacca il pass per i quarti di finale. Una sfida ad alta intensità, ricca di episodi e capovolgimenti di fronte, con Harry Kane assoluto protagonista. Partenza lampo per i bavaresi, che dopo appena 9 minuti si ritrovano avanti di due gol: un’autorete di Pulgar apre le marcature, seguita dal raddoppio del solito Kane, pericoloso fin dai primi minuti. I brasiliani, però, non si lasciano abbattere e al 33? accorciano le distanze con Gerson, ex Roma e Fiorentina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

