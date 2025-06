Calcio Giovanile | Memorial Piero Burresi San Miniato e Floria 2000 trionfano al ’Lotti’

Il calcio giovanile a Poggibonsi brilla di passione e talento con il Memorial Piero Burresi, un omaggio all’imprenditore e sportivo scomparso nel 2021. Lo stadio Stefano Lotti ha visto sfidarsi le giovani promesse di Under 15 e Under 17, con il San Miniato e il Floria 2000 che si sono aggiudicati le vittorie. Un evento che celebra il passato e alimenta il futuro del calcio locale, unendo comunità e passione sotto un unico cielo.

Il San Miniato per la categoria Under 15 e il Floria 2000 per l’Under 17. Sono le compagini vincitrici a Poggibonsi del quarto Memorial Piero Burresi di calcio giovanile. Lo stadio Stefano Lotti ha ospitato nei giorni scorsi la rassegna dedicata all’imprenditore poggibonsese, scomparso il 12 maggio 2021, che ha legato il proprio nome a sei decenni del cammino agonistico dell’Us Poggibonsi in compagnia di tanti colleghi e soprattutto amici ricoprendo tra l’altro varie cariche all’interno del sodalizio, fino alla vice presidenza. Notevole la partecipazione di organici baby club di più province al torneo Piero Burresi, voluto dalla società giallorossa con al vertice Giuseppe Vellini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Giovanile: Memorial Piero Burresi. San Miniato e Floria 2000 trionfano al ’Lotti’

In questa notizia si parla di: calcio - giovanile - memorial - piero

Calcio giovanile, con la regia del Bakia Cesenatico va in scena la 'Sampdoria Next Generation Cup' - Il prossimo fine settimana, il Bakia Cesenatico ospita la prima edizione della "Sampdoria Next Generation Cup", un entusiasmante torneo di calcio giovanile.

? È iniziato ieri il Memorial “Piero Rinaldi” Allo Stadio Viviani di Potenza ha preso il via il quadrangolare Under 17 dedicato a Piero Rinaldi, figura simbolo del calcio dilettantistico lucano. In campo le Rappresentative di Basilicata, Calabria, Potenza Calcio e Vai su Facebook

Calcio Giovanile: Memorial Piero Burresi. San Miniato e Floria 2000 trionfano al ’Lotti’; SETTORE GIOVANILE: IL PROGRAMMA DEL WEEKEND; MEMORIAL “PIERO FROSIO” – 3° POSTO PER I GIOVANISSIMI BIANCOROSSI.

Calcio Giovanile: Memorial Piero Burresi. San Miniato e Floria 2000 trionfano al ’Lotti’ - Sono le compagini vincitrici a Poggibonsi del quarto Memorial Piero Burresi di calcio giovanile. Secondo msn.com

Memorial Niccolò Galli: Torneo Giovanile di Calcio a Firenze - MSN - Il Memorial Niccolò Galli torna a Firenze con un torneo giovanile di calcio, ... Si legge su msn.com