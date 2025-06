Calcio femminile le favorite degli Europei 2025 | Spagna Francia e Inghilterra in pole attenzione a Germania e Svezia

propria forza. Tra Spagna, Francia e Inghilterra, le candidate principali, si preannuncia un torneo ricco di sorprese e emozioni, mentre Germania e Svezia emergono come outsider da tenere d’occhio. Dal 2 al 27 luglio, il calcio femminile europeo si prepara a scrivere nuove pagine di storia, dimostrando ancora una volta che il talento e la passione non hanno confini. La sfida è aperta: chi conquisterà il titolo?

Dal 2 al 27 luglio gli Europei di calcio femminile terranno banco e, mai come in quest’edizione, c’è incertezza su quello che potrà accadere. Una conseguenza del fatto che la pratica si stia allargando ed elevando in diverse realtà. 16 le formazioni che si contenderanno il titolo e sarà molto interessante capire se le favorite con tradizione e calciatrici di altissimo livello sapranno confermarsi al cospetto di gruppi che fanno del collettivo la loro forza. Candidate principali all’affermazione in questo torneo sono Spagna, Francia e Inghilterra. Le iberiche, campionesse del mondo in carica e vincitrice della Nations League 2024, vanno a caccia dell’affermazione anche in questo evento, potendo contare su un roster straordinario in ogni reparto: Salma Paralluelo, Mariona Caldentey ed Esther González in attacco; Alexia Putellas e Aitana Bonmatí a centrocampo; Irene Paredes in difesa; Cata Coll tra i pali. 🔗 Leggi su Oasport.it