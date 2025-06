Calcio femminile Europei 2025 | la rosa dell’Italia ruolo per ruolo ai raggi X

Il conto alla rovescia per gli Europei femminili 2025 è ormai agli sgoccioli, con la Nazionale italiana pronta a scendere in campo nelle sfide decisive. La rosa azzurra, analizzata ruolo per ruolo, promette di portare in campo talento e determinazione. Con il debutto contro il Belgio alle porte, ogni dettaglio fa la differenza: è il momento di scoprire le potenzialità delle nostre campionesse e di tifare per un’impresa emozionante.

Il conto alla rovescia prosegue velocemente. La Nazionale italiana di calcio femminile, accolta nel quartier generale di Weggis (Svizzera) da un pubblico festante, si sta preparando all’esordio nella f ase finale degli Europei 2025. Le azzurre scenderanno in campo giovedì 3 luglio (ore 18, diretta su Rai 2) allo Stade de Tourbillon di Sion contro il Belgio e sarà già una sfida importante per determinare gli equilibri del Gruppo B, comprendente anche le campionesse del mondo della Spagna e il Portogallo. Andiamo a scoprire le caratteristiche della rosa a disposizione del CT Andrea Soncin. Sotto la gestione biennale del tecnico nativo di Vigevano, le nostre portacolori hanno accresciuto le proprie consapevolezze, qualificandosi da prime nel proprio gruppo di qualificazione a questa competizione, precedendo Olanda, Norvegia e Finlandia, e confermando la permanenza in Lega A di Nations League, battendo in trasferta la Danimarca e creando non pochi grattacapi alla Svezia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, Europei 2025: la rosa dell’Italia ruolo per ruolo ai raggi X

Le Azzurre della Nazionale Femminile di calcio Nome: Julie Piga Data di nascita: 12/01/1998 Club: AC Milan Ruolo: difensore Nel 2006 ha festeggiato con suo padre la vittoria dell'Italia ai Mondiali tra le strade di Lione. Un segnale forse premonitore di q

