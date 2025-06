Calcio a 5 | si chiude la stagione 2024-2025 la proiezione verso il 2026 pensando all’Italia

Il calcio a 5 italiano si prepara a guardare avanti, con lo sguardo rivolto già al 2026 e alle sfide che ci attendono. L’annata 2024-2025 si è conclusa con emozioni forti e una finale incandescente, ma il vero obiettivo è tracciare un percorso di crescita e innovazione per portare il futsal italiano sempre più in alto. La passione è viva, e il futuro promette grandi sorprese…

L’annata 2024-2025 del futsal italiano si è ufficialmente chiusa venerdì scorso, quando la Meta Catania griffando il punto del 2-0 nella serie scudetto contro il Napoli si è confermata campione d’Italia all’interno di una Serie A che è stata davvero spettacolare e incerta. Il massimo torneo italiano ha mostrato un buon livello e ha trascinato tantissimi appassionati all’interno dei palazzetti, soprattutto per un evento come la Final Eight di Coppa Italia (vinta dalla Feldi Eboli) o i playoff tricolore, mettendo in mostra il talento e il carattere di tanti attori protagonisti. Ora però, guardando alla stagione 2025-2026, ci si augura che questa “cifra” e questa “forza” possano diventare il propulsore anche per quella nazionale che ormai da un decennio fatica ad elevarsi nei grandi tornei internazionali. 🔗 Leggi su Oasport.it