Calcio a 5 le emozioni azzurre del giovane messinese Gaetano Centorrino

Il giovane talento messinese Gaetano Centorrino ha vissuto un'estate ricca di emozioni e successi, indossando con orgoglio la maglia azzurra dell’Italia Under 19 durante la Futsal Week 2025 a Porec, Croazia. Classe 2007, il laterale della Meta Catania ha dimostrato tutta la sua passione e il suo talento in un torneo internazionale che ha acceso i cuori dei tifosi e fatto sognare il futuro del calcio a cinque italiano. E questa è solo l'inizio della sua promettente carriera.

Il giovane Gaetano Centorrino ha vissuto intense emozioni tinte d'azzurro. Il talentuoso laterale messinese ha giocato con l’Italia Under 19 la Futsal Week 2025, torneo internazionale giovanile, che si è svolto a Porec in Croazia. Centorrino (classe 2007), in forza alla Meta Catania, società che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: centorrino - emozioni - giovane - messinese

LA NOMINA | Nuovo cancelliere nella Curia arcivescovile di Messina: è don Gianfranco Centorrino ? Il sacerdote, nipote del compianto mons. Salvatore Camarda che per anni ricoprì questo ruolo, sarà affiancato dal laico Andrea Gugliandolo. Nominati an Vai su Facebook

Calcio a 5, le emozioni azzurre del giovane messinese Gaetano Centorrino.

Ucciso giovane messinese in Germania, un fermato - Ucciso giovane messinese in Germania, un fermato Ad Albstadt, delitto collegato a omicidio ragazza italiana MESSINA , 23 dicembre 2022, 13:10 ... ansa.it scrive

Cade dopo lancio con parapendio, soccorso giovane nel Messinese - Un giovane, che si era lanciato in volo con il parapendio, a causa di una caduta improvvisa, è rimasto ferito e impossibilitato a muoversi in una zona impervia nei pressi di Gallodoro nel Messinese. Come scrive ansa.it