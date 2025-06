Calafiori la Roma ha informato la Uefa | non ha ancora ricevuto i 9,4 milioni dal Basilea CorSport

Lo scontro tra Roma e Basilea sull’ormai celebre trasferimento di Riccardo Calafiori si fa ancora più acceso. La società giallorossa, dopo aver segnalato alla UEFA di non aver ancora ricevuto i 94 milioni promessi dal club svizzero, mette in evidenza una disputa economica che potrebbe avere ripercussioni significative. Nel discorso si evidenzia come le tensioni tra le parti siano ben lungi dall’essere risolte, alimentando l’incertezza sul futuro del promettente talento.

Non si placa lo “scontro” economico tra Roma e Basilea riguardo Riccardo Calafiori, passato all’ Arsenal dal Bologna la scorsa estate per 50 milioni. Gli svizzeri hanno incassato 23,5 milioni dal Bologna per la clausola sulla rivendita; ma la dirigenza giallorossa pretende il 40%. La Roma ha informato la Uefa di non aver ricevuto ancora i soldi per Calafiori dal Basilea. Come riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport: Nel discorso plusvalenze la Roma continua a lavorare anche su quei nove milioni di euro che dovranno – prima o poi – entrare per la cessione di Riccardo Calafiori all’Arsenal. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Calafiori, la Roma ha informato la Uefa: non ha ancora ricevuto i 9,4 milioni dal Basilea (CorSport)

