Caffè del Teatro di Carpi aperto il bando per il nuovo gestore

bando di gara che si rivolge a chi desidera portare nuova vita e creatività in questo storico punto di ritrovo. Con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e sociale del teatro, questa è un’opportunità unica per imprenditori e appassionati di contribuire a un luogo che rappresenta il cuore pulsante di Carpi. Se credi nelle potenzialità di questo spazio, non perdere l’occasione di fare la differenza.

Il Caffè del Teatro si prepara a riaprire alla comunità carpigiana. Mentre si avvicinano alla conclusione i lavori di recupero e riqualificazione dei locali, che ne hanno riportato in luce la bellezza, il Comune di Carpi ha avviato la ricerca del nuovo gestore della caffetteria pubblicando il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

