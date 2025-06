Cade mentre percorre la tangenziale in moto | ferito grave al Maggiore

Un tragico incidente sulla tangenziale di Parma ha coinvolto un motociclista, che è caduto rovinosamente sull'asfalto e ha riportato ferite gravi al maggiore. L'episodio, avvenuto lunedì 30 giugno poco prima delle 14, ha richiesto un pronto intervento di soccorso. La dinamica dell'incidente è ancora sotto indagine, ma le autorità stanno facendo il massimo per chiarire le cause di questa drammatica disavventura.

E' caduto rovinosamente sull'asfalto mentre percorreva la tangenziale di Parma, in direzione Piacenza, poco prima dell'uscita delle Fiere. E' successo lunedì 30 giugno poco prima delle ore 14. Un motociclista, che si è procurato diverse ferite in conseguenza della caduta, è stato soccorso.

