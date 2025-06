Cade l' insegna Generali sul grattacielo di City Life a Milano Il caldo la possibile causa del cedimento

A Milano, l'insegna Generali sulla Torre Hadid di City Life è caduta a causa del caldo intenso che ha compromesso la struttura, evidenziando i rischi legati alle alte temperature. Fortunatamente, nessuno si è fatto male e l'area è stata messa in totale sicurezza. Questo episodio solleva importanti interrogativi sulla manutenzione e la resistenza delle strutture esposte a condizioni climatiche estreme, invitandoci a riflettere sulla necessità di interventi preventivi più efficaci.

E’ caduta, fortunatamente all’interno della stessa struttura che la ospita, l’insegna Generali collocata sulla Torre Hadid al City Life di Milano. La struttura di 44 piani è alta 192 metri. Generali annuncia che l'area è stata messa "in totale sicurezza" "L'episodio - spiega il Leone di Trieste in una nota - è stato prontamente gestito con l'immediata messa in sicurezza dell'insegna stessa,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cade l'insegna "Generali" sul grattacielo di City Life a Milano. Il caldo la possibile causa del cedimento

