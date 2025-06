Cadavere tra le sterpaglie a Romano di Lombardia corpo trovato dai vigili del fuoco chiamati per l' incendio

Un incendio nelle campagne di Romano di Lombardia si trasforma in un tragico ritrovamento: durante l’intervento, i vigili del fuoco scoprono il corpo senza vita di un uomo tra le sterpaglie. Un episodio che scuote la comunità locale e solleva numerosi interrogativi sulla vicenda, ancora avvolta nel mistero. La scoperta apre nuovi scenari sulle cause della morte e sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica scena.

I vigili del fuoco erano stati chiamati per spegnere un incendio nelle campagne di Romano di Lombardia, vicino Bergamo, quando hanno trovato il cadavere di un uomo.

