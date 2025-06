Caccia al cavillo per il Parco La Corte dei Conti contesta due scontrini per 133 euro

In un mondo in cui ogni centesimo conta, anche le spese apparentemente minime possono attirare l’attenzione. La Corte dei Conti delle Marche ha infatti messo sotto la lente due scontrini per 133,76 euro del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello, sollevando dubbi sulla gestione delle risorse pubbliche. Ma cosa si nasconde dietro queste piccole cifre? Scopriamolo insieme nel dettaglio di questa intrigante vicenda.

Centotrentatré euro e settantasei centesimi. Possono sembrare spiccioli ma sono stati sufficienti per far drizzare le orecchie alla Corte dei Conti delle Marche, che ha messo sotto la lente il conto giudiziale dell’economo del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello. Il cuore del caso sono due scontrini di importo tutto sommato modesto: 108,50 euro pagati al ristorante “Il Mandriano“ per offrire panini e pizzette durante la presentazione del calendario eventi del Parco e 25,26 euro per bottigliette d’acqua e poco altro per rifocillare i partecipanti di una gara podistica. Il magistrato istruttore non ha gradito: secondo lui, quelle spese non erano né urgenti né indifferibili e quindi non rientrano tra quelle economali ammesse, tipicamente destinate a piccoli acquisti di materiale necessario al funzionamento dell’ente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caccia al cavillo per il Parco. La Corte dei Conti contesta due scontrini per 133 euro

In questa notizia si parla di: euro - parco - corte - conti

Rifiuti e sporco al parco e sulle panchine: 5 ragazzi multati per centinaia di euro - Cinque ragazzi sono stati multati per oltre 500 euro al Parco del Mella di Gardone Valtrompia, dopo aver abbandonato rifiuti e deturpato l'ambiente.

Approda per davvero, alla Corte dei Conti, il progetto del nuovo asilo nido, per il quale sono stati avviati i lavori al Parco Casale di Rapallo. Il danno erariale che sarebbe stato cagionato, insieme alla necessità di più posti di nido per le famiglie, era stata una d Vai su Facebook

Caccia al cavillo per il Parco. La Corte dei Conti contesta due scontrini per 133 euro; Rapallo, asilo nel parco: arriva l’esposto alla Corte dei Conti; Caso Asilo Parco Casale, presentato un ricorso alla Corte dei Conti.

Corte dei Conti: sulla difesa scelte difficili per l’Italia alla luce del deficit - Per il procuratore Silvestri: “Si tratterà di fare scelte in linea con la partecipazione agli organismi internazionali ma comunque difficili”. Da repubblica.it

La Corte dei conti europea | %sitenLa Corte dei conti - Diritto.it - Quando fu costituita, nel 1957, la Comunità europea, i Trattati istitutivi non avevano previsto la Corte dei conti tra le Istituzioni comunitarie e ... Riporta diritto.it