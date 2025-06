Bus a chiamata di Vittorio Veneto Cgil lo stronca | Sperimentazione fallimentare

Il servizio di bus a chiamata MOM+ a Vittorio Veneto si avvia alla conclusione, suscitando critiche e delusioni tra i cittadini e le associazioni locali. La sperimentazione, avviata con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e migliorare la mobilità , non ha riscontrato i risultati sperati, lasciando molte persone senza un trasporto affidabile. Ora, la domanda che ci poniamo è: quale sarà il futuro della mobilità nel territorio vittoriese?

Si conclude in questi giorni il semestre di sperimentazione del servizio MOM+ a Vittorio Veneto, avviato ad inizio anno. Il servizio di bus a chiamata nel territorio vittoriese, partito su iniziativa di MOM per risparmiare sulle spese, per far fronte alle insufficienti risorse messe a. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

