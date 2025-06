Burattini alla riscossa i prossimi due appuntamenti della rassegna itinerante sono in riviera

Preparatevi a vivere due serate di magia e divertimento con Burattini alla Riscossa, che approda in riviera portando sorrisi e spettacoli coinvolgenti. Venerdì 4 luglio al Coja Blue di Casalborsetti e lunedì 7 luglio alla Vecchia Pesa di Classe, il teatro dei burattini conquisterà grandi e piccini. Non perdete questa opportunità unica di immergervi in un mondo incantato: il divertimento è garantito!

I prossimi due appuntamenti di Burattini alla Riscossa arrivano venerdì 4 e lunedì 7 luglio, al Coja Blue di Casalborsetti e alla Vecchia Pesa di Classe. Venerdì 4 luglio – alle 21.15 – Ingresso libero Coja Blue – Via delle Gardenie 25 – Casalborsetti (Ra) Paolo Piludu, della compagnia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: burattini - riscossa - prossimi - appuntamenti

Due nuovi appuntamenti con la rassegna Burattini alla riscossa - Preparati a vivere due stagioni di magia e meraviglia con Burattini alla Riscossa 2025! Venerdì 20 giugno, non perdere i due appuntamenti imperdibili: a Santo Stefano con Massimiliano Venturie e al Coja Blue di Casalborsetti con il Teatro Lunatico e il suo spettacolo "Invisible Emotion".

Tornano gli appuntamenti con ' Dal 18 giugno al 27 agosto, burattini, marionette e arte di strada vi aspettano nei lidi di Comacchio con 16 imperdibili spettacoli per tutta la famiglia Iss? Scopri il program Vai su Facebook

Burattini alla riscossa, i prossimi due appuntamenti della rassegna itinerante sono in riviera; Due nuovi appuntamenti con la rassegna Burattini alla riscossa; Eventi per bambini a Bologna e in Emilia Romagna nel weekend a novembre.

Burattini alla Riscossa fa tappa a Santo Stefano e Casalborsetti con due appuntamenti per tutta la famiglia - Prosegue venerdì 20 giugno il festival diffuso Burattini alla Riscossa 2025 con due spettacoli a ingresso libero in programma tra Santo Stefano e ... Segnala ravennanotizie.it

Burattini alla Riscossa 2025, il Festival diffuso a Santo Stefano e Casalborsetti (RA) - Venerdì 20 Giugno con Massimiliano Venturi a santo Stefano e al Coja Blue di Casalborsetti, dove il Teatro Lunatico propone Invisible emotion. Si legge su informazione.it