Buonajuto si dimette da sindaco di Ercolano | Pronto alla sfida per la Regione

lettera emozionante, annunciando il suo impegno a portare la stessa passione e dedizione anche nella sfida regionale. Con questa scelta, Buonajuto si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera politica, determinato a fare la differenza per la Campania e i suoi cittadini. È il momento di guardare avanti, con entusiasmo e speranza, verso un futuro di rinnovamento e progresso.

Dopo dieci anni alla guida della città di Ercolano, Ciro Buonajuto ha rassegnato ufficialmente le dimissioni da sindaco, come previsto dalla legge per chi intende candidarsi al Consiglio Regionale della Campania. Una decisione carica di emozione e significato, che arriva al termine di un lungo e appassionato percorso amministrativo che ha profondamente trasformato la città. “Non è un addio, ma un nuovo inizio – ha dichiarato Buonajuto in una nota – Continuerò a portare Ercolano nel cuore e nelle battaglie che mi attendono, sperando di rappresentarla nel prossimo consesso regionale. Mi candido a consigliere per portare questa energia, questa visione e questo territorio nelle scelte che contano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

