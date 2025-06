Bufera Mondiale Troppe sospensioni per rischio fulmini E il calcio si ribella

La bufera mondiale scuote il calcio: troppi rinvii a causa di rischi fulmine e già sei partite sospese. L’allarme si intensifica in vista del prossimo Mondiale, con la prospettiva di un disastro annunciato se la situazione non cambia. Maresca non ha dubbi: "Non è il luogo giusto per questa competizione". La passione si scontra con la sicurezza, e il mondo aspetta risposte urgenti per salvare lo sport più amato.

Già sei partite fermate. E scatta l'allarme per il prossimo Mondiale: trovarsi nella stessa situazione sarebbe un disastro. Maresca: "Non è il posto giusto per questa competizione".

