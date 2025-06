Budapest Pride l’eco delle polemiche risuonano anche in Italia

Le polemiche scoppiano anche in Italia, scuotendo l’Italia e l’Ungheria nel dibattito sui diritti civili. Dopo le dure parole di Viktor Orban contro il Budapest Pride, si apre un fronte di tensione che coinvolge anche il nostro Paese. Questa controversia mette in discussione i valori di libertà e uguaglianza, alimentando un acceso confronto tra sostenitori e oppositori. La questione si fa sempre più urgente e interessante, e la situazione richiede una riflessione approfondita su cosa davvero significhi rispettare i diritti di tutti.

È bufera sul premier ungherese Viktor Orban, dopo il durissimo attacco al Budapest Pride, andato in scena sabato scorso nella capitale magiara. Per il leader del partito Fidesz si è trattato di uno "spettacolo ripugnante e vergognoso", orchestrato – a suo dire – dall'Unione europea in complicità con l'opposizione ungherese. "Bruxelles ha emesso un ordine .