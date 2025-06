Budapest Pride l’eco delle polemiche risuon anche in Italia

Il fermento suscitatosi attorno al Budapest Pride ha attraversato i confini ungheresi, scatenando vibranti polemiche anche in Italia. Mentre Viktor Orban condanna l'evento come uno "spettacolo ripugnante", il dibattito si infiamma tra sostenitori e oppositori, rivelando profonde tensioni sociali e politiche. La questione non riguarda solo Budapest: si tratta di un confronto globale sui diritti civili e le libertà individuali, che rischia di aprire nuove ferite nel panorama europeo.

È bufera sul premier ungherese Viktor Orban, dopo il durissimo attacco al Budapest Pride, andato in scena sabato scorso nella capitale magiara. Per il leader del partito Fidesz si è trattato di uno “spettacolo ripugnante e vergognoso”, orchestrato – a suo dire – dall’Unione europea in complicità con l’opposizione ungherese. “Bruxelles ha emesso un ordine . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Budapest Pride, l’eco delle polemiche risuon anche in Italia

