Buco nero nell’organico della Usl Umbria 2 sindacati pronti allo stato di agitazione

I delegati Rsu della Usl Umbria 2 sono pronti a dichiarare lo stato di agitazione, denunciando un buco nero nell’organico che mette a rischio la qualità dei servizi e il benessere del personale. La carenza di personale e le criticità organizzative sono diventate insostenibili, richiedendo interventi immediati. Durante una conferenza stampa alla Uil, si sono espressi con fermezza, sottolineando l’urgenza di trovare soluzioni concrete per garantire un'assistenza efficace e sostenibile.

Sono pronti a richiedere lo stato di agitazione i delegati Rsu della Usl Umbria2, alla luce di una situazione che si fa sempre più difficile sul fronte della carenza di personale e dell’organizzazione. A illustrare le criticità, durante una conferenza stampa che si è tenuta nella sede della Uil. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

