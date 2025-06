Bucine Arrivano i soldi per la messa in sicurezza di tre ponti

Bucine si prepara a un importante passo avanti: arrivano i fondi per mettere in sicurezza tre ponti strategici, tra cui Badia a Ruoti, Macine e Solata. Questi interventi fondamentali non solo proteggeranno le infrastrutture, ma garantiranno anche la sicurezza di chi quotidianamente attraversa queste vie. Un investimento concreto che rafforza il legame tra comunità e sicurezza, dimostrando come la tutela del territorio sia sempre una priorità .

Arezzo, 30 giugno 2025 – Il Comune di Bucine ha recentemente ottenuto un finanziamento specifico per la messa in sicurezza di tre ponti strategici: il ponte di Badia a Ruoti, il ponte di Macine e il ponte di Solata. Si tratta di interventi rilevanti che puntano a garantire la sicurezza stradale e la piena funzionalità delle infrastrutture. Nel dettaglio a Badia a Ruoti si interverrà sulla pila centrale del ponte, attualmente danneggiata dall’azione erosiva dell’acqua. È previsto il rifacimento del massicciato per garantire la stabilità dell’intera struttura; a Macine il ponte, caratterizzato da una luce ridotta, sarà oggetto di un rifacimento completo; mentre a Solata sarà ripristinata la spalletta crollata e consolidata la parte superiore del ponte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bucine. Arrivano i soldi per la messa in sicurezza di tre ponti

In questa notizia si parla di: sicurezza - bucine - messa - ponti

