Buche e dissesti sulle strade di Marina Ancarani FI | Serve più manutenzione

Le buche e i dissesti sulle strade di Marina Ancarani sono un invito a riflettere sulla cura del nostro territorio. Il consigliere di Forza Italia, Alberto Ancarani, solleva una questione cruciale riguardo alla manutenzione di strade strategiche come via Agamennone Vecchi, fondamentale per la circolazione locale. La sicurezza e il benessere dei cittadini dipendono dalla tempestiva attenzione a queste criticità , che devono essere affrontate con decisione e responsabilità .

Il consigliere comunale di Forza Italia Alberto Ancarani interroga l'Amministrazione sulla manutenzione di alcune strade di Marina di Ravenna. "Via Agamennone Vecchi - esordisce - costituisce un asse viario importante per la circolazione a Marina di Ravenna, e riveste quindi un ruolo fondamentale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

