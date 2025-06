Bucciano si prepara alla I Edizione della Partita del Cuore | sport solidarietà e spettacolo in campo il 17 luglio 2025

Prepariamoci a vivere una giornata all'insegna dello sport e della solidarietà: il 17 luglio 2025, Bucciano ospiterà la prima edizione della “Partita del Cuore”, un evento speciale che unisce comunità e passione per una causa benefica. Con il supporto di associazioni e cittadini, questa iniziativa promette di diventare un appuntamento imperdibile. Restate sintonizzati per scoprire come partecipare e contribuire a fare la differenza!

Tempo di lettura: 2 minuti Il Forum dei Giovani di Bucciano, in collaborazione con il Comune di Bucciano, la Parrocchia San Giovanni Battista e le associazioni “Infinito di Manuel” e “La MotoTerapia”, è lieto di annunciare la prima edizione della “Partita del Cuore”, un evento benefico all’insegna dello sport, della solidarietà e della comunità. L’incontro si terrà il prossimo 17 luglio 2025 presso il Centro Sportivo “S. Ruggiero” di Bucciano (BN), e vedrà affrontarsi la formazione dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e una rappresentativa locale buccianese. In campo, oltre ai protagonisti locali e ai giornalisti, saranno presenti numerosi artisti del mondo dello spettacolo ed ex calciatori, per rendere la serata ancora più emozionante e coinvolgente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bucciano si prepara alla I Edizione della “Partita del Cuore”: sport, solidarietà e spettacolo in campo il 17 luglio 2025

In questa notizia si parla di: bucciano - edizione - partita - cuore

l *FORUM DEI GIOVANI DI BUCCIANO” organizza la prima edizione della PARTITA DEL CUORE!! Appuntamento fissato per il 17 luglio 2025, alle ore 18 presso, il centro sportivo "S. Ruggiero" a Bucciano. Vai su Facebook

Cautano| Un gol per la speranza: successo per la prima edizione della Partita del Cuore; Bucciano: giornalisti campani in campo per la solidarietà.

“La Partita del Cuore 2025 – La Rivincita”, il 15 Luglio a L’Aquila Nazionale Cantanti VS Nazionale Politici - È stata presentata oggi, venerdì 20 giugno, presso lo Stadio Gran Sasso d’Italia Italo Acconcia dell’Aquila l’edizione 2025 de “La Partita del Cuore - Riporta terremarsicane.it

La Partita del cuore, 31esima edizione - RAI Ufficio Stampa - La Partita del cuore, 31esima edizione A Monza la Nazionale Cantanti, con Totti, sfida il Charity Team E' il più importante evento italiano di sport, spettacolo e solidarietà, giunto alla sua 31ª ... rai.it scrive