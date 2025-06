Bublik è un comico tragico odia il tennis e butta via match point perché vuole divertirsi Il Giornale

Alexander Bublik potrebbe essere la rivelazione di Wimbledon 2025, grazie alla sua imprevedibilità e talento unico. Il tennista kazako, vincitore dell’ultimo ATP 500 di Halle, ha sconvolto il circuito eliminando grandi nomi come Sinner e Medvedev. La sua personalità stravagante, tra passione e provocazione, lo rende affascinante ma anche imprevedibile: nessuno sa se saprà dominare il grande palcoscenico. Tuttavia, la sua storia è ancora tutta da scrivere...

Alexander Bublik potrebbe essere una delle sorprese di Wimbledon 2025. Il tennista classe 1997 ha vinto l'ultimo Atp 500 di Halle, eliminando Jannik Sinner e battendo in finale Daniil Medvedev. Il ritratto di Bublik, una delle sorprese dell'ultimo periodo del tennis. Il Giornale descrive come la personalità stravagante del kazako lo abbia aiutato, ma anche penalizzato: Nessuno lo dice ma la vera incognita è Alexander Bublik, che ad Halle ha battuto prima Sinner e, in finale, un Medvedev che pure era in formissima. Ma per molti il pensiero va a Bublik: si sapeva che aveva un potenziale mostruoso e un talento donato dal cielo, ma si pensava che avrebbe continuato a gettarlo al vento.