Bruxelles celebra l’Art Nouveau e l’Art Déco | nuove gallerie al Museo di Arte e Storia e mostre imperdibili per il 2025

Bruxelles si trasforma nel palcoscenico ideale per celebrare l’Art Nouveau e l’Art Déco, con nuove gallerie al Museo di Arte e Storia e mostre straordinarie in programma per il 2025. La capitale europea dell’arte e del design si prepara ad accogliere visitatori da tutto il mondo, immergendoli in un viaggio affascinante tra eleganza, innovazione e creatività. Non perdere questa occasione unica di scoprire il patrimonio artistico della città, ricco di sorprese e ispirazioni.

Bruxelles si conferma una delle capitali europee dell'arte e del design con un ricco programma culturale in occasione dell'Anno dell'Art Déco 2025. Il protagonista assoluto è il Museo di Arte e Storia di Bruxelles, che inaugura due nuove gallerie permanenti dedicate all'arte del XIX secolo, all'Art Nouveau e all'Art Déco, offrendo un'esperienza immersiva nel cuore

