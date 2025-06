Bruce Springsteen in concerto a Milano | parcheggi strade chiuse come arrivare e scaletta

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: Bruce Springsteen torna a Milano con due concerti imperdibili allo stadio di San Siro, portando energia e emozioni dal 1985 a oggi. Con strade chiuse e parcheggi limitati, organizzarsi per arrivare è fondamentale. Ecco tutte le info su come raggiungere il palco, i parcheggi disponibili e la scaletta attesa. Scopri come vivere al meglio questa notte da leggenda.

Tutto pronto per il ritorno di Bruce Springsteen e la sua E-Street Band allo stadio di San Siro a Milano. Lunedì 30 giugno e giovedì 3 luglio il "Boss" terrà due concerti allo stadio Meazza, luogo che gli è molto caro a quarant'anni di distanza dal suo primo live milanese, il 21 giugno 1985. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

#evento CONCERTO dell’ artista “Bruce Springsteen” allo Stadio Meazza di San Siro lunedì 30 giugno 2025 ore 21:00. Possibili disagi alla circolazione per afflusso/deflusso spettatori #Milano Vai su X

Bruce Springsteen a San Siro: l’orario d’apertura dei cancelli e la scaletta del concerto - Questa sera alle 20 lo show del rocker americano nello stadio milanese: attesi 60mila fan. Riporta msn.com

Bruce Springsteen and E Street Band: le info utili per i concerti a Milano del 30 giugno e 3 luglio - Dopo un’attesa lunga quasi due anni, i concerti italiani di Bruce Springsteen and The E Street Band sono finalmente alle porte. Secondo virginradio.it