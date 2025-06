Bruce Springsteen attacco a Trump nel concerto a San Siro | ecco cos' ha detto

Durante un memorabile concerto a San Siro, Bruce Springsteen ha scelto di intervenire con parole dure e incisive contro Donald Trump. Il Boss, noto per il suo impegno politico, ha definito il presidente americano un "traditore incompetente" e ha invocato con forza la libertĂ , facendo vibrare il pubblico milanese. Un gesto che dimostra come la musica possa essere anche un potente veicolo di protesta e denuncia.

“L’America è nelle mani di un’amministrazione corrotta, incompetente e traditrice. Sopravviveremo, preghiamo”: Bruce Springsteen tuona contro Trump - Bruce Springsteen, iconico cantautore, ha portato il suo tour "Land of Hope and Dreams" in Europa, esibendosi a Manchester il 14 maggio.

