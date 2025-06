Bruce Springsteen a San Siro | l’orario d’apertura dei cancelli e la scaletta del concerto

Milano si prepara a vivere un evento memorabile: Bruce Springsteen torna a calcare il palco di San Siro, 40 anni dopo il suo storico debutto nel 1985. La serata promette emozioni indimenticabili, con i cancelli che apriranno alle ore 18:30 e una scaletta ricca di sorprese. Un ritorno atteso dagli appassionati di tutto il mondo, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella leggenda del Boss…

Milano, 30 giugno 2025 –  È il giorno dei giorni per gli springsteeniani italiani. Stasera Bruce Springsteen torna ad esibirsi allo stadio di San Siro, 40 anni dopo il suo memorabile esordio al Meazza datato 21 giugno 1985 e un anno dopo il doppio show milanese saltato la scorsa estate a causa di problemi alle corde vocali del rocker americano. Il musicista statunitense Bruce Springsteen durante il concerto a San Siro a Milano 3 luglio 2016. ANSAAROLE E DINTORNI Mathias Marchioni ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING La grande attesa è finita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it