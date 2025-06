Brucato e La Rosa cambiano sede i saluti del sindaco di Cortona ai carabinieri in partenza

Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ha voluto esprimere il suo sincero apprezzamento ai carabinieri in partenza, sottolineando l'importanza del loro impegno e dedizione. Durante due momenti di riconoscimento, ha rivolto parole di gratitudine a Matteo Brucato e alla sua squadra, evidenziando l'orgoglio per il servizio svolto nel territorio. Un gesto che rafforza il legame tra amministrazione e forze dell’ordine, dimostrando che il coraggio e la professionalità sono valori fondamentali per la comunità .

Il sindaco Luciano Meoni ha partecipato a due momenti di ringraziamento in favore di altrettanti militari che hanno prestato servizio nel territorio comunale di Cortona. Nei giorni scorsi il maresciallo Matteo Brucato, comandante della Stazione carabinieri di Terontola, è stato ricevuto dal primo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

