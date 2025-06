Bronte sequestri e sanzioni per veicoli e moto fuoristrada non in regola | multe per oltre 7 mila euro

In un'epoca in cui la sicurezza stradale è prioritaria, i controlli dei carabinieri di Bronte dimostrano un impegno deciso nel tutelare cittadini e ambiente. Recenti sequestri e sanzioni per veicoli e moto fuoristrada non in regola, per un totale di oltre 7 mila euro, evidenziano come l’azione di prevenzione possa fare la differenza. Questo sforzo rappresenta un passo fondamentale verso una comunità più sicura e responsabile.

I carabinieri della stazione di Bronte hanno intensificato, in questi giorni, l’attività di controllo del territorio, concentrandosi sia sulle aree urbane che su quelle periferiche, rurali e montane del comprensorio etneo. L’azione dell’Arma si è focalizzata sulla prevenzione e il contrasto alla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: bronte - sequestri - sanzioni - veicoli

Bronte, controlli a tappeto dei carabinieri: sequestri, sanzioni e patenti ritirate - Prosegue l'azione dei carabinieri del comando provinciale di Catania con controlli a tappeto a Bronte.

Bronte, controlli a tappeto dei carabinieri: sequestri, sanzioni e patenti ritirate; Controlli straordinari dei Carabinieri sull’Etna: denunce, sequestri e ispezioni da Randazzo a Piedimonte; Controlli tra Randazzo, Bronte e Piedimonte: denunciato anche un rivenditore di cannabis light.

Veicoli senza assicurazione: dieci sequestri e sanzioni - Il Resto del Carlino - Task force di controlli per il ponte dei Santi da parte della polizia locale di Osimo, diretta dal comandante Daniele Buscarini. ilrestodelcarlino.it scrive

Roccadaspide: sequestri, sanzioni e lotta ai reati ambientali - Il Mattino - In località Santa Maria, invece, sono stati ritrovati dei vecchi veicoli, ... Scrive ilmattino.it