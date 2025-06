Brianza lo strano caso del contenzioso tra il Comune di Lissone e la Vefer | in giunta siede Carolina Forza Italia rampolla del colosso industriale

Nel cuore della Brianza, il contenzioso tra il Comune di Lissone e la Vefer si protrae da oltre 20 anni, coinvolgendo ben 21 milioni di euro e minando le finanze comunali. Ma ciò che rende questa vicenda ancora più intricata è la presenza di Carolina Forza, giovane esponente di Forza Italia e rampolla di una famiglia industriale, seduta in giunta. Una storia di interessi, famiglia e potere che tiene alta l’attenzione...

Di questioni legali tra Comuni e aziende se ne vedono spesso. Meno frequente è una vicenda che si trascina da oltre 20 anni e su cui ballano 21 milioni di euro, in grado di mandare all’aria il bilancio del Comune. Ma c’è un’altra particolaritĂ , in questo caso che da tempo agita Lissone (46mila abitanti, in Brianza): proprietaria della Vefer, il colosso industriale in causa, è la famiglia Minotti, la cui rampolla, Carolina, siede in giunta del Comune in quota Forza Italia. Un conflitto di interessi in cui, in questi giorni, si inseriscono le polemiche dell’opposizione, che denunciano l’assenza dell’assessora in Consiglio comunale da ben 5 mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Brianza, lo strano caso del contenzioso tra il Comune di Lissone e la Vefer: in giunta siede Carolina (Forza Italia), rampolla del colosso industriale

In questa notizia si parla di: brianza - caso - comune - lissone

"Sei trans? Cercati un altro medico": il caso in Brianza - In Brianza, un episodio che evidenzia le sfide e le discriminazioni ancora presenti nel sistema sanitario: un medico si è rifiutato di prescrivere una terapia ormonale a un paziente trans, motivando il suo rifiuto con l’obiezione di coscienza.

Prosegue “Cinema sotto le stelle 2025”, la rassegna di cinema all'aperto organizzata dal Comune di Lissone con il supporto organizzativo della Cooperativa Controluce. Tanti i titoli in programma: recenti film che spaziano tra generi diversi, capaci di coinv Vai su Facebook

Brianza, lo strano caso del contenzioso tra il Comune di Lissone e la Vefer: in giunta siede Carolina (Forza…; Vefer: Una sconfitta per Lissone e per tutto il territorio; Il Comune di Lissone nega lo striscione per il 25 aprile “per non fare disparità ”. L’Anpi: “Liberazione declassata a un eventino qualsiasi”.

Lissone, raddoppiano i divorzi in Comune - Il Giorno - Nell'ultimo anno in città sono praticamente raddoppiate le separazioni sancite direttamente in ... Si legge su ilgiorno.it

Lissone: super-morosa per 14mila euro sfrattata dalla casa popolare dal Comune - Il Giorno - A perdere l'appartamento una 50enne italiana, che aveva accumulato affitti arretrati per 14mila euro e non aveva accettato i piani di rientro dal debito proposti dal municipio Lissone (Monza e ... Come scrive ilgiorno.it