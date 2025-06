Brescia ruba in profumeria e minaccia la commessa con un coltello | arrestato

Un episodio di tensione e coraggio ha scosso Brescia: un uomo ha tentato di rapinare una profumeria nel cuore della città, minacciando la commessa con un coltello. Fortunatamente, l’intervento rapido della polizia ha permesso di mettere fine alla scena violenta, portando l’aggressore in cella e impedendogli di tornare nel quartiere. La sicurezza dei cittadini resta la priorità, e questa vicenda ne è la prova.

Brescia, 30 giugno 2025 – Ha rapinato una profumeria del centro di Brescia e minacciato una commessa con un coltello. Ora è in galera grazie all’intervento della polizia di Stato e quando uscirà non potrà tornare a Brescia su disposizione del Questore Paolo Sartori. È accaduto lo scorso pomeriggio nel negozio Pinalli di Corso Magenta, in una zona centralissima della città: particolarmente amata per passeggiare e fare compere. Quando è scattato l’allarme la polizia è intervenuta in tempi rapidissime e è riuscita individuare il malvivente: un senegalese di 51 anni, senza fissa dimora, noto pluripregiudicato per reati di varia natura e gravità quali reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it