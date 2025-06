Brasile Bolsonaro raduna sostenitori a San Paolo per protestare contro processo a Corte Suprema

A San Paolo, i sostenitori di Jair Bolsonaro hanno invaso l’Avenida Paulista, manifestando il loro appoggio all’ex presidente brasiliano e criticando aspramente la Corte Suprema. Tra bandiere sventolanti e slogan infuocati, la protesta si inserisce in un contesto di tensione politica crescente, mentre Bolsonaro e i suoi alleati affrontano accuse di complotto. Questa mobilitazione segna un momento delicato per il Brasile, dove le divisioni sembrano accentuarsi.

I sostenitori dell’ ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro si sono riuniti domenica sull’Avenida Paulista a San Paolo per manifestare il loro sostegno al leader di estrema destra, che sta affrontando crescenti problemi legali. I suoi sostenitori hanno sventolato bandiere brasiliane e intonato slogan contro la Corte Suprema, criticando il governo di Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro e 33 alleati sono sotto processo per un presunto complotto volto a ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali del 2022 e rimanere al potere. “Sono sicuro che l’obiettivo finale non è arrestarmi, ma eliminarmi”, ha detto Bolsonaro ai suoi sostenitori. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Brasile, Bolsonaro raduna sostenitori a San Paolo per protestare contro processo a Corte Suprema

In questa notizia si parla di: bolsonaro - sostenitori - paolo - processo

Brasile, Bolsonaro raduna sostenitori a San Paolo per protestare contro processo a Corte Suprema; Bolsonaro a processo per il tentato golpe contro Lula; Brasile: le manifestazioni di Bolsonaro per evitare la condanna per golpe.

Bolsonaro protesta con migliaia di sostenitori a San Paolo - L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, si è fatto presente a una manifestazione convocata per oggi in suo sostegno a San Paolo dal pastore evangelista Silas Malafaia e dai principali alleati del ... Secondo ansa.it

Brasile, tra i sostenitori barricati per Bolsonaro: "Resteremo qui fino a quando non ci riprenderemo il potere" - la Repubblica - antidemocratiche definendole "movimenti popolari di indignazione e di ingiustizia per come si è svolto questo processo elettorale". Da repubblica.it