Brahim l' operaio morto a 47 anni in un cantiere sotto il sole a San Lazzaro

Un tragico incidente sul lavoro ha lenito la vita di Brahim Ait El Hajjam, 47enne muratore e titolare di un'impresa di pavimentazioni, che stava lavorando sotto il sole a San Lazzaro. Mentre stendeva il calcestruzzo, è improvvisamente crollato, lasciando colleghi e comunità sgomenti. La sua perdita ci ricorda quanto sia fondamentale garantire condizioni di sicurezza adeguate in ogni cantiere. La sua storia deve diventare un monito per tutti.

