Bradisismo e treni il sindacato protesta | Durante una scossa le corse vanno fermate

Il recentissimo episodio di bradisismo e il terremoto di magnitudo 4.6 hanno scosso la tranquillità della nostra regione, causando non solo paure ma anche disagi tangibili ai pendolari. Il sindacato dei ferrovieri Orsa ha protestato duramente, evidenziando le procedure di sicurezza che, in seguito alla scossa, prevedono l'interruzione immediata delle corse. Ma cosa si cela dietro queste regole e quali sono le implicazioni per i viaggiatori?

Il sindacato dei ferrovieri Orsa ha protestato, attraverso una nota, per quanto ha accaduto dopo la scossa bradisismica di magnitudo 4.6 avvenuta alle 12.47. "La procedura aziendale prevede che non sia consentita la partenza o il continuo della corsa di un treno dopo una scossa di terremoto che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

