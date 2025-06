Braconi e De Marco per iniziare bene

La Vigor si appresta a vivere un nuovo entusiasmante capitolo grazie a due rinforzi di grande valore: Lorenzo Braconi e Cristian De Marco. Questi arrivi, inaspettati e strategici, promettono di rafforzare la rosa e accendere l'entusiasmo dei tifosi. Una settimana scoppiettante che segna un nuovo inizio per la squadra e apre orizzonti promettenti per il futuro. Ecco come si sta preparando la Vigor a scrivere pagine importanti della sua storia...

Si chiude una settimana davvero scoppiettante per la Vigor. Il mercato in entrata ha portato alcune interessantissime novità . Lorenzo Braconi, attaccante esterno arrivato dal Castelfidardo con 8 gol all’attivo nell’ultima stagione in quarta serie, e Cristian De Marco, terzino classe 2005 cresciuto a Falconara, lo scorso anno Lentigione. Due colpi molto interessanti che non erano mai stati accostati alla Vigor, almeno sino alla settimana scorsa. Il direttore sportivo Moroni ha le idee chiare. Le voci di mercato, soprattutto in questa fase così intensa, non disturbano affatto l’operato del ds: Moroni infatti, sta silenziosamente plasmando una squadra molto interessante che alla piazza vigorina piace già . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Braconi e De Marco per iniziare bene

In questa notizia si parla di: braconi - marco - iniziare - bene

Braconi e De Marco per iniziare bene.

Braconi e De Marco per iniziare bene - Lorenzo Braconi, attaccante esterno arrivato dal Castelfidardo con 8 gol all’attivo nell’ultima stagione in quarta serie, e Cristian De Marco, terzino classe 2005 ... Si legge su ilrestodelcarlino.it