Braccialetti elettronici | insufficienti 1.200 al mese

In un sistema giudiziario che cerca di trovare equilibrio tra sicurezza e riabilitazione, la mancanza di dispositivi come i braccialetti elettronici si rivela un ostacolo insormontabile. Con appena 1200 unità mensili disponibili, molti detenuti e soggetti sottoposti a restrizioni rischiano di rimanere in cella o di non rispettare le misure imposte. È il caso di Alessandro Basciano, il dj sotto divieto di avvicinamento che...

Ci sono detenuti che dovrebbero andare ai domiciliari ma restano in cella perché mancano i braccialetti elettronici. Misure, come divieti di avvicinamento legati a casi di stalking o maltrattamenti in famiglia, che rischiano di rimanere solo sulla carta proprio per l’assenza dei dispositivi per controllarne il rispetto. È il caso, quest’ultimo, di Alessandro Basciano, dj sottoposto al divieto di avvicinare la ex Sophie Codegoni (misura divenuta definitiva lo scorso 30 aprile) ma ancora senza braccialetto elettronico. Il contratto firmato dal ministero della Giustizia con Fastweb prevede la fornitura di 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Braccialetti elettronici: insufficienti 1.200 al mese

In questa notizia si parla di: braccialetti - elettronici - insufficienti - mese

Braccialetti elettronici, polemica dopo le frasi di Nordio: “Irresponsabile”. “Scaricabarile istituzionale” - La recente dichiarazione del ministro della Giustizia Carlo Nordio sui braccialetti elettronici ha sollevato un'ondata di polemiche.

Braccialetti elettronici: insufficienti 1.200 al mese; Nordio sui femminicidi: ‘segnali d’allarme insufficienti’ nonostante il braccialetto elettronico; Quando il braccialetto elettronico non funziona: Così mi sono salvata per un soffio.

Braccialetti elettronici: insufficienti 1.200 al mese - Ci sono detenuti che dovrebbero andare ai domiciliari ma restano in cella perché mancano i braccialetti elettronici. Scrive msn.com

Braccialetti elettronici, sono pochi e malfunzionanti: «Mesi per averne uno, per le vittime è l’inferno» - Braccialetti elettronici, sono pochi e malfunzionanti: «Mesi per averne uno, per le vittime è l’inferno» di Roberta Polese La vicenda dello stalker di Mirano, nel Veneziano. Come scrive corrieredelveneto.corriere.it