Box Office ITALIA | F1 parte veloce tiene Dragon Trainer

Nonostante il caldo torrido di giugno, il Box Office Italia si è confermato vibrante e competitivo. La corsa al primo posto è stata vinta dall’attesissimo “F1: Il Film”, che ha dominato la scena davanti a un ottimo “Dragon Trainer”. Questo successo dimostra come, anche nelle condizioni più estreme, il pubblico italiano continui a supportare con entusiasmo il grande schermo. Secondo i dati, il futuro del cinema nazionale si preannuncia più brillante che mai.

Il caldo torrido dell'ultimo fine settimana di giugno non ha fermato il film evento F1, primo al Box Office ITALIA davanti ad un Dragon Trainer protagonista di un'ottima tenuta. Nonostante un caldo che per lunghi tratti ha superato i 37° in tutta la penisola, l'incasso complessivo del botteghino nazionale ha retto discretamente, merito di una programmazione variegata, ma soprattutto dell'esordio di un film molto atteso ( F1: Il Film ). Secondo i dati raccolti da CineGuru, infatti, l'incasso complessivo del Box Office ITALIA è stato 4.24 milioni di euro, con un calo dell'1.7% rispetto allo scorso weekend.