Boville Ernica iniziati i lavori nel centro storico

Boville Ernica si trasforma: sono ufficialmente iniziati i lavori nel cuore del centro storico, a partire da Via Trento e Trieste. Un intervento fondamentale per rendere il borgo più accessibile a tutti, con particolare attenzione alla Chiesa Collegiata di San Michele Arcangelo e alle zone circostanti, come Via Falsarago e Piazza. Questi nuovi interventi promettono di valorizzare il patrimonio locale, migliorando la qualità della vita e l’ospitalità del nostro affascinante Comune.

Sono iniziati in questi giorni da Via Trento e Trieste i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche nell’area centrale del borgo storico di Boville Ernica, con particolare attenzione alla Chiesa Collegiata di San Michele Arcangelo e alle aree limitrofe, tra cui Via Falsarago, Piazza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

