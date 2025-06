Botte e rissa in pieno giorno | tre giovani nei guai

Una tranquilla giornata sul lungomare si trasforma in scena di tensione e violenza: tre giovani coinvolti in una rissa improvvisa, con una minorenne tra i protagonisti. Un episodio che scuote la comunità di Civitanova Marche e mette in luce le sfide legate alla gestione della sicurezza giovanile. La vicenda si conclude con denunce ufficiali, ma lascia aperti interrogativi sulla prevenzione e l’educazione tra i più giovani.

Civitanova Marche, 30 giugno 2025 – Rissa sul lungomare tra giovanissimi, nei guai finisce pure una 16enne. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Civitanova hanno denunciato tre giovani, un 23enne marocchino del posto, giĂ noto alle forze dell’ordine, un 20enne marocchino senza fissa dimora e una 16enne residente a Senigallia, anche lei giĂ nota alle forze dell’ordine, per rissa e oltraggio a pubblico ufficiale. L’episodio era avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì, sul lungomare centro, dove era stata segnalata una rissa tra giovani. Sul posto sono stati rintracciati i tre giovani che, sin da subito, si sono mostrati restii a fornire le loro generalitĂ . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Botte e rissa in pieno giorno: tre giovani nei guai

