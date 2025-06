Botafogo esonerato il tecnico Renato Paiva | decisiva l’eliminazione contro il Palmeiras

Il Botafogo ha preso una decisione drastica: Renato Paiva è stato esonerato dopo l’amara eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club contro il Palmeiras. Una scelta che riflette le alte aspettative e la pressione di un club storico come il Botafogo, ora alla ricerca di una nuova guida tecnica per risollevarsi e tornare a grandi livelli. La sfida ora è trovare il tecnico giusto per rilanciare il team e scrivere un nuovo capitolo di successi.

Il Botafogo ha deciso di esonerare Renato Paiva: decisiva l’eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club contro il Palmeiras Il Botafogo ha annunciato ufficialmente, nella notte tra domenica e lunedì, l’esonero dell’allenatore portoghese Renato Paiva. La decisione arriva poche ore dopo la dolorosa eliminazione dalla Coppa del Mondo per Club: sabato, la squadra carioca è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Botafogo, esonerato il tecnico Renato Paiva: decisiva l’eliminazione contro il Palmeiras

In questa notizia si parla di: botafogo - renato - paiva - decisiva

ATLETICO Madrid-BOTAFOGO RJ 1-0: Festa Brasiliana per la Qualificazione de "O Glorioso"! FIFA Club World Cup Teleradiocronista Sportivo E NON BuongiorLazio SportPress24 DAZN 51' Termina così Qualificate PSG e Fogao ! 50' AMMONITO GREGORE! Vai su Facebook

Renato Paiva celebra il sorprendente cammino del Botafogo aliale per Club; DIRETTA: Atletico Madrid-Botafogo LIVE! Formazioni, risultato e tutti gli ultimi aggiornamenti sulla sfida decisiva al Mondiale per Club; PSG sfida Botafogo in una gara decisiva al Mondiale per Club.

A declaração de Renato Paiva sobre partida decisiva entre Palmeiras e Botafogo - "É um embate entre duas potências do futebol, por isso eu gostaria de enfrentar outro time. Come scrive terra.com.br

Botafogo na Copa: Análise da Derrota e Frustração - Botafogo na Copa: o time carioca enfrentou desafios na Copa do Mundo de Clubes, especialmente na partida contra o Palmeiras. Si legge su falabarreiras.com