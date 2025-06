BorsellinoMeloni popolo diritto verità

Il popolo italiano ha il diritto di conoscere la verità e di essere informato sulle vicende che hanno segnato la storia del nostro Paese. In occasione della cerimonia in memoria di Paolo Borsellino, la premier Giorgia Meloni ha ribadito l'importanza di sostenere ogni sforzo volto a fare luce sulle verità nascoste, sottolineando che il giudice Borsellino ci ha insegnato il coraggio e la fermezza nel lottare contro la mafia e l'ingiustizia. La memoria di questi eroi deve ispirarci a non arrenderci mai.

19.13 "Il popolo italiano ha il diritto di conoscere la verità. Ogni sforzo deve essere sostenuto". Così il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della Cerimonia in memoria di Paolo Borsellino con l'inaugurazione della teca contenente la borsa di Paolo Borsellino alla Camera, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La premier ha affermato che il giudice Borsellino ci ha insegnato il coraggio e che dalla strage di Via D'Amelio è iniziato il suo impegno politico che l'ha portata a Presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

