borsellino voleva arrestare giammanco

Questa è una domanda brutta. Certamente Borsellino poco avrebbe immaginato che il suo prezioso ricordo, l’agenda rossa, sarebbe stato oggetto di un coinvolgimento così oscuro e inquietante. La scoperta del suo contenuto e la misteriosa scomparsa aprono nuove ferite nel doloroso capitolo della lotta alla mafia in Italia, lasciando aperto il cruciale interrogativo: chi aveva davvero interesse a controllare i suoi ultimi pensieri?

Il Tg1 ieri ha mostrato per la prima volta borsa che il giudice Paolo Borsellino aveva con sè il giorno della strage di via d’Amelio del 19 luglio 1992, in cui perse la vita assieme a cinque agenti della sua scorta. Al suo interno c’era l’ agenda rossa del magistrato, poi scomparsa. Chi diede l’ordine di prelevare l’agenda rossa di Paolo Borsellino subito dopo l’attentato di via d’Amelio? "Questa è una domanda brutta. Certamente Borsellino poco prima di morire aveva detto che era prossimo ad arrestare il procuratore Giammanco", allora capo della Procura di Palermo. Lo ha detto, sempre al Tg 1, il colonnello dei carabinieri Carmelo Canale, ex braccio destro di Borsellino, oggi in pensione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net