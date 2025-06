Borse di studio Intercultura 2025 26 | domande entro il 10 novembre

Se sogni di vivere un’esperienza internazionale e arricchire il tuo percorso formativo, questa è l’opportunità che fa per te! Per l’anno scolastico 2025/2026, Intercultura Odv offre oltre 1.000 borse di studio grazie a un investimento di circa 6,5 milioni di euro, sostenuto da importanti partner come Fondazione Pesenti Ets e UniCredit Foundation. Non perdere tempo: le domande devono essere presentate entro il 10 novembre!

