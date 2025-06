Borsa | Tokyo apertura in rialzo +1,10%

La Borsa di Tokyo apre in forte rialzo, consolidando i massimi da inizio anno grazie all'entusiasmo derivante dall'ottimismo sul mercato azionario statunitense. Mentre le trattative commerciali tra Giappone e USA proseguono con difficoltà, gli investitori si concentrano sui segnali positivi provenienti dai mercati internazionali. In apertura, il Nikkei segna un +1,10%, raggiungendo 40.590,54 punti, mentre lo yen si mantiene stabile sul dollaro a 144,55. L'attenzione ora si rivolge alle prossime evoluzioni globali.

La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo, consolidando i guadagni sui massimi da inizio anno, sostenuta dall'accelerazione del mercato azionario statunitense, mentre continuano con difficoltà le trattative sul commercio internazionale tra le delegazioni di Giappone e Usa. In apertura il Nikkei avanza dello 1,10% a quota 40.590,54, aggiungendo 439 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro, a 144,55, e sull'euro a 169,40.

