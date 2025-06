Borsa | Milano tiene con Leonardo e Iveco male Stellantis

In un avvio di settimana all'insegna dell'incertezza, le Borse europee mostrano segni di stabilità con Milano e Madrid in lieve progresso, mentre Amsterdam, Londra, Francoforte e Parigi cedono terreno. Le azioni di Leonardo e Iveco resistono, confermando la forte fiducia nel settore industriale italiano, mentre Stellantis affronta una giornata difficile. In questo quadro, lo...

Avvio di settimana incerto per le Borse europee, con Milano (Ftse Mib +0,13% a 39.792 punti) e Madrid (+0,16%) uniche in terreno leggermente positivo. Il listino peggiore è stato quello di Amsterdam, che ha chiuso con un ribasso dello 0,7%, seguito da Londra e Francoforte in discesa dello 0,4%. Negativa dello 0,3% Parigi. Pochi gli spunti per gli operatori e anche l'inflazione tedesca sotto le stime non ha mosso i mercati. In questo quadro lo spread tra Btp e Bund della Germania a 10 anni è ancora in ribasso: il differenziale ha concluso la seduta a 87,2 punti base contro gli 88 della conclusione di venerdì, ritoccando di qualche frazione i minimi dal 2010. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano tiene con Leonardo e Iveco, male Stellantis

Il Tribunale fallimentare di Milano ha aperto la procedura di liquidazione giudiziale per un'altra delle società del gruppo del bio-food un tempo guidato dalla ministra Daniela Santanchè e dall'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Si tratta di Ki Group Holding

