Borsa | Milano gira in calo -0,15% frenano Buzzi e Stellantis

La Borsa di Milano vira in territorio negativo, riflettendo un clima di cautela tra gli investitori. Dopo ore di scambi, l’indice Ftse Mib perde lo 0,15%, mentre il differenziale tra Btp e Bund si stabilizza a 87,9 punti con rendimenti italiani e tedeschi in lieve calo. Tra le blue chip, Buzzi e Stellantis frenano, ma ci sono segnali di ottimismo su Leonardo e Campari. Scopriamo insieme cosa sta muovendo i mercati in questa fase.

Piazza Affari gira in calo dopo oltre 2 ore e mezza di scambi. L'indice Ftse Mib cede lo 015% a 39.684 punti, mentre si assesta a 87,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano i ribasso di 1,4 punti a oltre il 3,45% e quello tedesco di 1 punto al 2,58% circa. Frenano Buzzi (-1,64%), Stellantis (-1,45%), Pirelli (-1,21%) e Ferrari (-0,81%). Acquisti su Leonardo (+1,7%), Campari (+1,65%), Stm (+1,53%), spinta dagli analisti di JpMorgan, che l'hanno inserita tra i titoli da guardare on attenzione (watch), Tenaris (+1,55%), Amplifon (+1m42%) e Iveco (+1,32%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano gira in calo (-0,15%), frenano Buzzi e Stellantis

