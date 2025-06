Borsa | Milano conferma il rialzo +0,15% balzo di Stm

La Borsa di Milano mantiene il suo slancio positivo, con l'indice Ftse Mib in crescita e titoli come STM che balzano del 2,33%. La ripresa dei mercati, accompagnata da un calo dello spread e dei rendimenti, segna un momento di ottimismo e opportunità per gli investitori. Ma quali sono i protagonisti di questa giornata? Scopriamo insieme i dettagli di questa sessione ricca di movimenti e prospettive.

Piazza Affari si conferma in rialzo nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,15% a 39.800 punti. Scende a 87,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 1,4 punti al 3,45% e quello tedesco di 0,7 punti al 2,58%. In luce Stm (+2,33%), seguita da Terna (+1,7%), Leonardo (+1,33%), Iveco (+1,25%) e Snam (+1,07%). Cedono Stellantis (-0,9%), Buzzi (-0,84%) e i bancari Mps (-0,72%), Popolare Sondrio (-0,56%), Intesa (-0,26%), Bper (-0,29%), Unicredit (-0,28%) e Banco Bpm (-0,1%). Tiene Mediobanca (+0,28%), pesa Banca Sistema (-8,55% a 1,79 euro), che si allinea al prezzo di 1,8 euro in parte in contanti dell' Opa lanciata da Banca Cf+. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano conferma il rialzo (+0,15%), balzo di Stm

